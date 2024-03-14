Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu ve silahla yakalanan kişi gözaltına alındı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde evinde silah ve uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 16:06 Güncelleme: 14.03.2024 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucu ve silahla yakalanan kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ilçesinde evinde silah ve uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Ekipler, S.K'nin evinde yaptıkları aramada, 49 gram sentetik uyuşturucu, 12 sentetik ecza hap, 58 kenevir tohumu, 2 gram esrar, 4 uyuşturucu kullanmaya yarar aparat, 2 kurusıkı tabanca, 27 tabanca fişeği, 2 kesici alet ve 1 muştayı ele geçirdi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan S.K, jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        286 kişiyi kaçırdılar, 600 bin doları aşkın fidye istiyorlar!
        286 kişiyi kaçırdılar, 600 bin doları aşkın fidye istiyorlar!
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        "Avukatlara sordum, söylediler"
        "Avukatlara sordum, söylediler"
        Hollandalı futbolcu tutuklandı! 7.5 yıl hapis
        Hollandalı futbolcu tutuklandı! 7.5 yıl hapis
        İş yerinde cinayet! 17 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdü
        İş yerinde cinayet! 17 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdü
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Rusya'nın ticarette Batı'ya karşı yeni planı
        Rusya'nın ticarette Batı'ya karşı yeni planı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Hayatı film olacak
        Hayatı film olacak
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi

        Benzer Haberler

        Samsun'da 3 yıldır aranan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 3 yıldır aranan hükümlü yakalandı
        19 Mayıs'ta 14 Mart Dünya Matematik Günü etkinliği yapıldı
        19 Mayıs'ta 14 Mart Dünya Matematik Günü etkinliği yapıldı
        Samsun'da aralarında 3 hükümlünün de bulunduğu 23 kişi yakalandı
        Samsun'da aralarında 3 hükümlünün de bulunduğu 23 kişi yakalandı
        Samsun'da görme engellilerden belediye otobüslerinde "sesli anons" talebi
        Samsun'da görme engellilerden belediye otobüslerinde "sesli anons" talebi
        Samsun'da Tarih Yazan Çocuklar Projesi etkinliği düzenlendi
        Samsun'da Tarih Yazan Çocuklar Projesi etkinliği düzenlendi
        Ladik Emniyet Müdürlüğü sosyal medya bağımlılığına karşı uyardı
        Ladik Emniyet Müdürlüğü sosyal medya bağımlılığına karşı uyardı