Samsun'da uyuşturucu ve silahla yakalanan kişi gözaltına alındı

Ekipler, S.K'nin evinde yaptıkları aramada, 49 gram sentetik uyuşturucu, 12 sentetik ecza hap, 58 kenevir tohumu, 2 gram esrar, 4 uyuşturucu kullanmaya yarar aparat, 2 kurusıkı tabanca, 27 tabanca fişeği, 2 kesici alet ve 1 muştayı ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

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