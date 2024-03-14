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        Samsun'da 3 yıldır aranan hükümlü yakalandı

        Samsun'un Terme ilçesinde 3 yıldır aranan ve hakkında 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 15:50 Güncelleme: 14.03.2024 - 15:53
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        Samsun'da 3 yıldır aranan hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Terme ilçesinde 3 yıldır aranan ve hakkında 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

        Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekipler, hakkında 5 ayrı suçtan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan Y.K'yi saklandığı evde yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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