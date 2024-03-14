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        Ladik Emniyet Müdürlüğü sosyal medya bağımlılığına karşı uyardı

        Ladik Emniyet Müdürlüğü sosyal medya bağımlılığına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 10:14 Güncelleme: 14.03.2024 - 10:17
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        Ladik Emniyet Müdürlüğü sosyal medya bağımlılığına karşı uyardı
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        Ladik Emniyet Müdürlüğü sosyal medya bağımlılığına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

        Polisler, Ladik kapalı pazar yerinde sosyal medya bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı, dolandırıcılık ve kadına yönelik şiddet konularında broşür dağıttı.

        Bağımlılığın her türlüsünün kötü olduğunu belirten polisler, bağımlılıkla mücadele yolları hakkında bilgilendirmede bulunarak, ebeveynlerin çocuklarıyla vakit geçirmesinin önemine işaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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