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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsun'da vatandaşlarla bir araya geldi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 21:25 Güncelleme: 13.03.2024 - 21:31
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsun'da vatandaşlarla bir araya geldi
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Büyüklü Mahallesi'ndeki ziyareti sırasında vatandaşlara hitap eden Karaaslan, ilçede yaşanan değişime dikkati çekti.

        Yerel seçimlere değinen Karaaslan, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız haftalarca öğle saatine kadar devlet işleriyle, öğleden sonra ise genel merkeze gelerek gece yarılarına kadar Türkiye çapında önce büyükşehirlerde, sonra illerde, sonra da ilçelerde yapılan anket çalışmaları ve kamuoyu okumaları ile sahadan elde edilen bilgileri heyetiyle birlikte değerlendirdiler." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci bizzat yürüttüğünü belirten Karaaslan, şöyle konuştu:

        "Ben olunca iyi, olmayınca kötü anlayışı tamamen reddediyoruz. Bugün bütün bu çalışmaların ardından, bütün yapılan anketlerin ardından Samsun'a fikri sorulduğunda, Tekkeköy'e fikri sorulduğunda, anket çalışmaları yapıldığında, kamuoyu araştırmaları yapıldığında, Teşkilat Başkanlığımız, Seçim İşleri Başkanlığımız, Yerel Yönetimler Başkanlığımız buralara koordinatörler gönderdiğinde ve o koordinatörler döndüğünde verilen rapor sonucu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Tekkeköy'de adayı Sayın Mustafa Candal'dır."

        Cumhur İttifakı'nın Tekkeköy Belediye Başkan adayı Candal ise bölgede sanayinin olmadığına değinerek, "Geçim kaynağımız fındıkla ilgili, buraya fındık işleme fabrikası ve fındık üreticilerimizin daha iyi gelir kazanması için kooperatif kuracağız. Birlik beraberlik içinde olacağız. Çeltik üreticileri ile fındık üreticilerini bir araya getirip büyük bir kooperatif kuralım istiyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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