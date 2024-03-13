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        AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan, Samsun Kart'ı tanıttı

        AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Samsun Kart ile ulaşım, alışveriş, ve ihtiyaç sahiplerine yapılan destekleri tek bir kart üzerinde toplayacaklarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 17:10 Güncelleme: 13.03.2024 - 17:19
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        AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan, Samsun Kart'ı tanıttı
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        AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Samsun Kart ile ulaşım, alışveriş, ve ihtiyaç sahiplerine yapılan destekleri tek bir kart üzerinde toplayacaklarını açıkladı.

        Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi halinde Samsun Kart uygulamasını devreye alacaklarını anlattı.

        Samsun Kart uygulaması hakkında bilgi veren Doğan, şöyle konuştu:

        "Samsun Kart ile tüm Samsun’u tek bir çatı altında topluyoruz. Güçlü Samsun kapsamında özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın zorlu yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Samsun Kart uygulamasını hayata geçireceğiz. Ulaşım, alışveriş gibi gündelik ihtiyaçlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sağlanacak destekler, Samsun Kart ile gerçekleştirilecek. Samsun Kart, aktivasyon sağlanarak tramvay, otobüs ulaşımında, yerel bakkal, market ve esnaflar ile yapılan alışverişlerde kullanılabilecek."

        Doğan, Samsun Kart'ın barkod sistemi ile temassız da kullanılabileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu sistem sayesinde ihtiyaç sahiplerinin gönüllerini kırmadan yardım yapabilmek, destek kartlarıyla yerel esnaftan alışveriş yapılmasını sağlayarak esnaflarımızın da güçlenmesine katkı vermek mümkün olacak. Samsun Kart sadece ihtiyaç sahipleri tarafından değil, isteyen tüm Samsunlu hemşehrilerimiz tarafından kullanılabilecek. Kartı kullanan vatandaşlarımız çeşitli avantajlardan yararlanabilecek. Samsun Kart ile aynı zamanda gençlerimizin tüm hizmetlerden daha fazla indirimle yararlanmasını sağlamış olacağız. Gençlerimize sınav, bayram, tatil gibi günlerde sürpriz hediye kuponlar sağlayacağız. Bir yandan da Samsun Kart ile çevre dostu bir yaklaşımla hareket etmeyi sürdüreceğiz. Sıfır Atık Projesi ile topladığınız atıklar, geri dönüşüme gidecek ve karşılığında Samsun Kart'ınızda puanlar birikecek. Bu puanlar ulaşımda, alışverişte ve sosyal tesislerde kullanılabilecek. Böylece hem çevre korunacak, hem bütçe."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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