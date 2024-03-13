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        Samsun'da geçen yıl 8 bin 771 ton Türk somonu üretimi yapıldı

        Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 2023 yılında Samsun'da 8 bin 771 ton Türk somonu üretimi gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 16:19 Güncelleme: 13.03.2024 - 16:51
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        Samsun'da geçen yıl 8 bin 771 ton Türk somonu üretimi yapıldı
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        Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 2023 yılında Samsun'da 8 bin 771 ton Türk somonu üretimi gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, kentte su ürünleri yetiştiriciliği yapan firmaların arttığına işaret etti.

        Samsun'da su ürünleri yetiştiriciliği yapan ve yetiştiricilik belgesi alan 36 firma olduğunu aktaran Sağlam, şu bilgileri paylaştı:

        "Su ürünleri yetiştiricilik üretiminin önemli bölümünü, Derbent Baraj Gölü ve Yakakent açıklarında Karadeniz'de üretim yapan tesislerimiz oluşturmaktadır. Samsun'da 2022 yılında 12 bin 378 ton olan üretim kapasitesi 2023 yılında artarak 13 bin 971 tona yükselmiştir. Derbent Baraj Gölü'nde yetiştirilen alabalıkların bir kısmı iç piyasada tüketilip, büyük bir kısmı ise ortalama 500-600 gram ağırlığa ulaşınca Karadeniz'deki tesislere canlı olarak nakledilmekte ve denizde 4 kilogram ağırlığa ulaşıncaya kadar beslenerek büyütülmektedir. 1,25 kilogram ve üzeri büyütülen alabalıklar Türk somonu olarak adlandırılmakta ve genellikle ihraç edilmektedir. 2023 yılında su ürünleri yetiştiricilik tesislerimizde toplam 8 bin 771 ton Türk somonu üretimi gerçekleştirildi."

        Son yıllarda Türkiye ve dünyada avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri miktarında düşüş yaşandığını belirten Sağlam, "Dünya ve buna paralel olarak ülkemiz nüfusunun artması, su ürünleri stoklarına uygulanan baskının artmasına sebep olmuştur. Bu nedenle yetiştiricilik yolu ile su ürünleri üretimine ihtiyaç her geçen gün artış göstermiştir. Su ürünlerinin kültür ortamında üretimi stratejik olarak önemlidir. Son yıllarda dünya çapında yaşanan savaş ve ekonomik sıkıntılara rağmen Samsun, su ürünleri yetiştiricilik sektörünün büyümesini kararlıkla sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

        Tarım ve Orman Bakanlığının su ürünleri yetiştiriciliğine önemli destekler verdiğini vurgulayan Sağlam, 2023 yılında Samsun'daki tesislere toplam 5 bin 298 ton yavru üretim için 6 milyon 646 bin 737 lira net ödeme yapıldığını bildirdi.

        Samsun'da yetiştiricilik ve avcılıktan elde edilen su ürünlerinin ihracatından her yıl yaklaşık 45-50 milyon dolar gelir sağlandığını belirten Sağlam, şunları kaydetti:

        "Son yıllarda çevremizde patlak veren savaşlara ve küresel ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen ilimiz, balıkçılık sektörü yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Samsun, 2022 yılı verilerine göre ülke bazında su ürünleri yetiştiriciliği üretimi bakımından 7. sırada yer almıştır. İlimiz su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde yaklaşık 150 kişi istihdam edilmekte olup, su ürünleri işleme ve değerlendirme tesisleri ile beraber bu rakam 300 kişi civarına ulaşmaktadır. Su ürünleri yetiştiricilik sektörümüzün büyümesi ve gelişmesi için elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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