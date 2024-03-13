TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, Mert Irmağı Islah Projesi'ni inceledi

Muş'a, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse eşlik etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Mert Irmağı Islah Projesi'ni yerinde inceledi.

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