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        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, Mert Irmağı Islah Projesi'ni inceledi

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Mert Irmağı Islah Projesi'ni yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 16:13 Güncelleme: 13.03.2024 - 16:16
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        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, Mert Irmağı Islah Projesi'ni inceledi
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        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Mert Irmağı Islah Projesi'ni yerinde inceledi.

        Muş, yapımına geçen ay başlanan projeyi inceleyerek DSİ Samsun Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik'ten bilgi aldı.

        Muş'a, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse eşlik etti.

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