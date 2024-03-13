Samsunspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü Atakaş Hatayspor ile Mersin'de oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü Atakaş Hatayspor ile Mersin'de oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Dünü izinli geçiren kırmızı-beyazlı takım, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına yeniden başladı. Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.
İdmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, dar alanda pas ve 4'lü turnuva çalışması yaptı.
Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.