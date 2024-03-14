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        Samsun'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 16:45 Güncelleme: 14.03.2024 - 16:48
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        Samsun'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Neşat Y. (54) idaresindeki 55 ANM 578 plakalı otomobil, Vezirköprü- Durağan kara yolunda tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü, Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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