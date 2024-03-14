Samsun'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Neşat Y. (54) idaresindeki 55 ANM 578 plakalı otomobil, Vezirköprü- Durağan kara yolunda tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü, Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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