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        AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Bafra ilçesinde ziyaretler yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 16:32 Güncelleme: 14.03.2024 - 16:44
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        AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da ziyaretlerde bulundu
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Bafra ilçesinde ziyaretler yaptı.

        Karaaslan, Bafra ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, Halk Eğitimi Merkezi'nde kursiyerleri ve Bafra Devlet Hastanesi'nde hastalar ile yakınlarını ziyaret etti.

        Türkiye'nin dört bir yerinde olduğu gibi Samsun'da da ilçe ilçe gezdiklerini, esnaf ziyareti, aile buluşmalarına katıldıklarını belirten Karaaslan, bu kapsamda Bafra Belediye Başkan adayları Hamit Kılıç ile programlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Ramazanın bereketlendirdiği bir seçim dönemi geçirdiklerini dile getiren Karaaslan, "Her şeyden önce 31 Mart yerel seçimlerinin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Belediye başkan adaylarımız, tecrübeleriyle, belediyecilik anlayışlarıyla Cumhur İttifakı olarak birliğimizden aldığımız güçle sahada çok aktifler. Vatandaşların dertlerini dinleyen, bunu sadece seçim dönemlerine sıkıştırmayan bir anlayışın temsilcileridir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yerel yönetimlerle başlayan tecrübesiyle şehirlerimizi o hedefe taşımak için mücadele içindeler. Amaç sadece seçimi kazanmak değil, hem gönülleri kazanmak hem de o şehrin kazanmasını sağlayacak projeleri, vizyonları, hedefleri hayata geçirmek." dedi.

        Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar, iklim değişiklikleri, seller, zaman zaman su baskınları gibi acı tecrübeleri bulunduğunu belirten Karaaslan, şunları kaydetti:

        "Geçtiğimiz günlerde Atakum açıklarında deprem meydana geldi. Büyüklüğü sebebiyle hiçbir hasarımız, can kaybımız olmadı ama bundan sonrasıyla ilgili bu riskleri bertaraf edecek, minimuma indirecek, risklerini bilen ve yöneten şehirler anlayışıyla ilkesel duruş sergiliyoruz. Bu noktada Samsun'umuzun ihtiyaç duyduğu altyapı çalışmaları büyük oranda gerçekleşti. Eksik yerler varsa onlar da tamamlanacaktır. Geçtiğimiz günlerde proje lansmanı yapan Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan'ın da öncelik verdiği konulardan biri, şehrimizi risklerden arındıracak uygulamaları hayata geçirmek. Kentsel dönüşüm, bunun en önemli aşamalarından biri. Yeni dönemde hızlı kentsel dönüşümü şehrimizin ihtiyaç duyduğu alanda başlatacağız."

        Karaaslan'a ziyaretlerinde Cumhur İttifakı Bafra Belediye Başkan adayı Hamit Kılıç ile partililer eşlik etti.

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