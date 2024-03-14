Samsun'da yatılı okulda iftar sonrası kan bağışı yapıldı

Etkinlik kapsamında 50 ünite kan toplandığı ve bağışın sahura kadar devam edeceği belirtildi.

Asarcık Kaymakamlığı ve Kızılay işbirliğinde Asarcık Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Hakan Köksal, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, Kızılay yetkilileri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile veliler ve öğrenciler katıldı.

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