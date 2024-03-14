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        Samsun'da yatılı okulda iftar sonrası kan bağışı yapıldı

        Samsun'un Asarcık ilçesinde yatılı bölge ortaokulunda öğrencilerle iftar yapan yetkililer ve veliler, kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 23:04 Güncelleme: 14.03.2024 - 23:04
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        Samsun'da yatılı okulda iftar sonrası kan bağışı yapıldı
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        Samsun'un Asarcık ilçesinde yatılı bölge ortaokulunda öğrencilerle iftar yapan yetkililer ve veliler, kan bağışında bulundu.

        Asarcık Kaymakamlığı ve Kızılay işbirliğinde Asarcık Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Hakan Köksal, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, Kızılay yetkilileri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile veliler ve öğrenciler katıldı.

        İftar öncesi öğrenciler, davul çaldı, mani okudu.

        Öğrencilerle birlikte oruçlarını açan yetkililer ve veliler, okul bahçesinde kurulan Kızılay çadırlarında kan bağışında bulundu.

        Etkinlik kapsamında 50 ünite kan toplandığı ve bağışın sahura kadar devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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