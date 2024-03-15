AK Parti'li Karaaslan, üniversite öğrencileri ile iftar yaptı

Karaaslan, öğrencilerle sohbet ederek, idarecilerden yurt ve öğrenciler ile ilgili bilgi aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumunda kalan üniversite öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

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