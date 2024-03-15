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        Aile hekiminin yaralanmasına neden olan köpeğin sahibi çifte, 315 bin lira tazminat cezası

        SAMSUN'da, yazlığının önünde yürüyüşe çıkan aile hekimi Ferda T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 09:59 Güncelleme: 15.03.2024 - 10:05
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        Aile hekiminin yaralanmasına neden olan köpeğin sahibi çifte, 315 bin lira tazminat cezası
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        SAMSUN’da, yazlığının önünde yürüyüşe çıkan aile hekimi Ferda T.’ye saldırıp duvarın üzerinden düşerek diz kapağının kırılmasına neden olduğu öne sürülen köpeğin sahibi Bülent (61) ve Nuran Petek (58) çifti, 285 bin 441 lira 16 kuruş maddi, 30 bin lira da manevi tazminata çarptırıldı.

        Olay, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi’nde 29 Ağustos 2017’de meydana geldi. Aile hekimi Ferda T., saat 20.00 sıralarında yazlığının bulunduğu sokakta yürüyüşe çıktı. Bu sırada, havlama sesiyle iddiaya göre Bülent Petek ve Nuran Petek’in sahibi olduğu Golden cinsi ‘Kont’ isimli köpeğin kendisine doğru koştuğunu gördü. Panikle komşusunun yazlığındaki bahçenin duvarından çıkarken düşen Ferda T., diz kapağını kırdı. Çığlık sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ferda T., sağlıkçılar tarafından hastaneye götürülüp tedaviye alındı. Tedavi gördüğü dönemde doktora 6 kez iş göremez raporu verildi.

        ‘EŞİM KÖPEĞİN KONT OLDUĞUNU SÖYLEDİ’

        Ferda T., yaklaşık 1 yıl süren tedavisinin ardından 21 Şubat 2018'de Nuran-Bülent Petek’e maddi ve manevi tazminat davası açtı. 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada konuşan Ferda T.’nin eşi Metin T., “Eşim evin bahçesinden çıktıktan 5 dakika sonra bağırma sesiyle dışarı çıktım. Eşim daha önce de birkaç kez köpekten korkarak bu tür bağırmalarda bulunmuştu. Bu sebeple köpekleri olan davalı tarafı uyarmıştık. Olay yerine vardığımda eşimin ağladığını gördüm. Ben köpeği görmedim ama eşim köpeğin Kont olduğunu söyledi. Eşim bu nedenle özel hastanede tedavi gördü” dedi.

        ‘ONA AİT OLDUĞUNU BİLİYORDUK’

        Dava ve davacının komşuları tanık Niyazi K. ise ifadesinde, “Ferda Hanım bağırdığında yanına gittik. Ona saldıran köpeğin, ona doğru koştuğunu gördük. Köpeğin onlara ait olduğunu biliyorduk. Ben kendisine koşan köpeği gördüm ve Bülent Petek’e ait Kont isimli köpekti” ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, yaklaşık 3 yıl süren dava sonunda kararını verdi. Heyet, 16 Kasım 2023'te Bülent Petek ve Nuran Petek’e 285 bin 441 lira 16 kuruş maddi, 30 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Davalıların avukatı Fatma Suğanlı, bir üst mahkemeye itiraz etti. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 5’inci Hukuk Dairesi, 29 Şubat’ta kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu kanaatine vararak başvurunun esastan reddine oy birliğiyle karar verdi.

        Olay sırasında köpeğinin bahçede bağlı olduğunu öne süren Bülent Petek, “Mangal yapıyorduk, bir ses duyup eşimle beraber dışarı çıktık. Gece karanlıktı, elimize el lambası aldık. Burada bir kadının yattığını gördük. Ambulans çağırdık. 1 yıl sonra bizi mahkemeye verdi. Şu anda yasal faiziyle birlikte yaklaşık 700 bin liralık bir ödemesi var. Mahkeme bunu onayladı” dedi.

        Bülent Petek, “Burada başka sokak köpekleri de var. Benim köpeğimin bir insana saldırması mümkün değil” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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