Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, R.Ü'nün evinde uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin evine düzenledikleri baskında 104 gram uyuşturucu, bir miktar esrar, 34 kök kenevir, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, kenevir tohumu ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.