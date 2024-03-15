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        Köpekten kaçarken düşüp diz kapağı kırılan kadın 315 bin lira tazminat kazandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde, köpekten kaçarken düşüp diz kapağı kırılan kadının açtığı davada mahkeme, köpeğin sahiplerinin 285 bin 441 lira maddi, 30 bin lira da manevi olmak üzere 315 bin 441 lira tazminat ödemesine hükmetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 11:13 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:13
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        Köpekten kaçarken düşüp diz kapağı kırılan kadın 315 bin lira tazminat kazandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde, köpekten kaçarken düşüp diz kapağı kırılan kadının açtığı davada mahkeme, köpeğin sahiplerinin 285 bin 441 lira maddi, 30 bin lira da manevi olmak üzere 315 bin 441 lira tazminat ödemesine hükmetti.

        Atakum'un İncesu Mahallesi'nde 2017 yılında yürüyüşe çıkan aile hekimi F.T, bölgede bulunan köpekten korkarak komşusuna ait evin istinat duvarına çıkarken düşüp diz kapağını kırdı.

        Diz kapağındaki kırık nedeniyle yaklaşık 1 yıl tedavi gören F.T, Bülent ve Nuran Petek çiftinin sahibi olduğu golden retriever cinsi köpeğin kendisine saldırdığını öne sürerek 2018 yılında Samsun 1. Asliye Hukuk Mahkemesine maddi ve manevi tazminat davası açtı.

        Mahkeme, yaklaşık 6 yıl süren dava sonucunda Bülent ve Nuran Petek çiftinin F.T'ye 285 bin 441 lira maddi, 30 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti.

        Petek çiftinin Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesine itirazı da kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu kanaatine varılması nedeniyle reddedildi.

        Bülent Petek, gazetecilere, 10 yıl önce iş yerinin önüne gelen golden retriever cinsi köpeği sahiplendiğini söyledi.

        Köpeğe "Kont" adını verdiklerini belirten Petek, "Bu hayvan 10 yıldır hiç kimseye saldırmadı. Ben bu hayvana baktığım için mahkeme bana ceza veriyor, nasıl veriyor, anlamış değilim." ifadesini kullandı.

        Olay günü F.T'nin gece komşusuna giderken köpekten korkup kendini duvardan atarken ayağının kırıldığını anlatan Petek, "Sesi duyup dışarı çıktık. Sesin geldiği yere doğru gittiğimizde komşunun bahçesinin kenarında ayağı kırık şekilde bir bayan duruyordu. Köpeğim bahçemde bağlı şekilde duruyordu. Şahidim de vardı. Bir sene sonra, 'Sizin köpeğiniz bana saldırdı, beni ısırdı' diye bize dava açtı." dedi.

        Köpeğinin kimseyi ısırmayacağını ve saldırmayacağını dile getiren Petek, şunları kaydetti:

        "Dava sonucunda yasal faizlerle bize yaklaşık 700 bin lira ceza verdiler. Benim bu parayı ödemem mümkün değil. Bu dava yüzünden hesaplarıma haciz geldi. Biz Atakum ilçesinin yazlıklarının olduğu yerde otuyoruz, olay da orada meydana geldi. Herkesin bahçesinde köpeği var, ayrıca o bölgede başıboş bir sürü de köpek var. Kış ayında saat 21.30'da benim köpeğimin olduğunu nasıl gördüler, anlamadım. Isırdığına dair rapor versinler. Yüce adalete sığınmıştım. Hayvan sevgim başıma bunların gelmesine neden oldu. Halen köpeğe bakmaya devam ediyorum."

        Bülent Petek'in kardeşi Cemil Petek ise köpeklerinin kör ve sağırlara yardımcı olan bir tür olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

        "Karşı taraf Kont için, 'Beni ısırdı, bana saldırdı' diyor. Isırıldığına dair bir rapor yok. Bizi dava eden kişi 6 kez iş göremezlik raporu almış. Bize 30 bin lira manevi, 285 bin lira da maddi tazminat cezası verildi. Şu anda bu, yasal faizleriyle 677 bin lira gibi bir rakam oldu. Avukatımız bir üst mahkemeye dört emsal karar sunmasına rağmen bu ceza verildi. Sokaklarda sahipsiz köpekler de havlasın, vatandaş da gitsin ayağını kırsın, belediyeyi mi şikayet edeceğiz? Köpeğin doğasında var havlamak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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