Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada 1 ton etil alkol, 31 bin 360 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 35 bin 800 sahte bandrollü boş makaron, 21 bin sigara paketi, 3 elektrikli sigara sarma makinesi ve gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

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