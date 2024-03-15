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        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 11:06 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:06
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        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada 1 ton etil alkol, 31 bin 360 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 35 bin 800 sahte bandrollü boş makaron, 21 bin sigara paketi, 3 elektrikli sigara sarma makinesi ve gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirdi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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