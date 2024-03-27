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        İç sularda av yasağı başlıyor

        Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, iç sularda sazan, kadife, sıraz, yayın, tatlı su kefali ve diğer balık türlerinin avlanma yasağının 1 Nisan itibarıyla başlayacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 12:07 Güncelleme: 27.03.2024 - 12:07
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        İç sularda av yasağı başlıyor
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        Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, iç sularda sazan, kadife, sıraz, yayın, tatlı su kefali ve diğer balık türlerinin avlanma yasağının 1 Nisan itibarıyla başlayacağını bildirdi.

        Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada göl, gölet, baraj gölleri, akarsu, çay, dere gibi tüm iç sularda su ürünleri avcılığının 1 Nisan-30 Haziran 2024 tarihleri arasında yasaklanacağını belirtti.

        Artan nüfus ve gelişen ihtiyaçların doğal kaynakların daha fazla kullanılmasına, doğal balık stoklarının olumsuz etkilenmesine neden olduğuna işaret eden Sağlam, şöyle devam etti:

        "Sürdürebilir avcılığın sağlanması, ekosistemin koruması için her balığa en az bir kere üreme hakkı verilmesi ancak av yasaklarının getirilmesi ile mümkündür. İç sularda sazan, kadife, sıraz, yayın, tatlı su kefali ve diğer balık türlerinin avlanması yasak kapsamındadır. Av yasağının başlaması ile birlikte balıkçılarımızın kayıklarını karaya çekmeleri zorunludur. Av yasağının sona ereceği 1 Temmuz 2024 tarihine kadar balıkçı teknelerinin iç sulara açılması, gerek teknelerde gerekse kıyıda av araç ve gereçlerini bulundurmasının da yasak kapsamında olduğu unutulmamalıdır."

        Sağlam, av yasağını sürekli denetim altında tutacaklarını vurgulayarak, "Ticari ve amatör su ürünleri avcılığı yapan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için su ürünleri av yasaklarına uymaları hem kendi menfaatleri hem de su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Av yasağının başlaması ile birlikte yasaktan önce avlanılan balıkların en geç üç gün içerisinde Tarım ve Orman Müdürlüklerine stok tespitinin yaptırılmasını takiben satışı yapılabilecektir. Tespiti yapılmayan ürünlerin nakline ve pazarlanmasına izin verilmeyecek ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Stok tespiti yaptırılan balıkların satışında 'stok tespit belgesi' bulundurulmalı ve bu balıkların 7 gün içinde satışının gerçekleştirilmesi veya işlenmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

        Başta balıkçılar olmak üzere tüm vatandaşların yasaklara uymaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermesini isteyen Sağlam, şunları kaydetti.

        "Vatandaşlarımızın av yasaklarına uymaksızın yasak dönemde avcılık yapanları en yakın Tarım ve Orman Müdürlüklerimize, jandarma, emniyet ve zabıta teşkilatına haber vermelerini istiyoruz. Çünkü balıklara yaşamları boyunca en az bir kere üreme imkanı verilmesi gerekmektedir. Yasakların başlangıç ve bitiş tarihine kadar Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde bulunan balık gölleri lagün kompleksi, Karagöl, Akgöl, Simenit Gölü, Ladik Gölü gibi doğal göllerimizin yanı sıra, Derbent, Susuz, Altınkaya 1 ve 2'nci barajı, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu baraj göllerinde denetimler yapacağız. Yasak ve sınırlandırmalara uymayanlar hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği idari para cezası uygulanacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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