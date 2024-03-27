Havza Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun geçici kabulü yapıldı

Havza Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle yapılan Havza Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun geçici kabulü gerçekleştirildi.

İnşası tamamlanan yüzme havuzunun Havza Belediyesi teknik ekibi tarafından yapılan incelemeler sonrası geçici kabulü yapıldı. Tesisin mekanik cihazlar ve elektrik tesisatının testlerine başlandı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, tesisin inşasının tamamlanmasının ardından geçici kabulünü gerçekleştirdiklerini belirterek, "Havza her geçen gün hızlı şekilde gelişmekte. Özellikle son dönemde nüfusunda artış görünüyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz kapsamında ilçemizi yarınlara hazırlamak ve halkımıza en iyi imkanları sunmak adına kazandırdığımız tesisimiz Havza’ya çok yakıştı. Şimdiden ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tesisin ilçemize kazandırılmasında emeği ve katkıları bulunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize, il ve ilçe teşkilatımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.