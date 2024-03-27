Samsun'da polis narkotik konularda vatandaşları bilgilendirdi

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler, vatandaşlara tanıtıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, UYAMA ile NARVAS projeleri vatandaşlara tanıtılıyor.

Atakum Halk Eğitimi Merkezine bağlı iki kursta 32 kişiye, Canik ilçesinde iki NARKO-NOKTA faaliyeti kapsamında 1100 olmak üzere dört etkinlikte toplam 1132 kişiye UYUMA ve NARVAS projesi tanıtıldı.