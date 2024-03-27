Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da polis narkotik konularda vatandaşları bilgilendirdi

        Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler, vatandaşlara tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 14:36 Güncelleme: 27.03.2024 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da polis narkotik konularda vatandaşları bilgilendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler, vatandaşlara tanıtıldı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, UYAMA ile NARVAS projeleri vatandaşlara tanıtılıyor.

        Atakum Halk Eğitimi Merkezine bağlı iki kursta 32 kişiye, Canik ilçesinde iki NARKO-NOKTA faaliyeti kapsamında 1100 olmak üzere dört etkinlikte toplam 1132 kişiye UYUMA ve NARVAS projesi tanıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        TIR'dan düşen yük öldürdü!
        TIR'dan düşen yük öldürdü!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        Baltalı caninin indirimli cezasına onama!
        Baltalı caninin indirimli cezasına onama!
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        Potin 2024
        Potin 2024
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı

        Benzer Haberler

        Bakan Kacır: 'Terminal İstanbul', dünyanın en büyük teknolojik girişimciliğ...
        Bakan Kacır: 'Terminal İstanbul', dünyanın en büyük teknolojik girişimciliğ...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Samsun'da ziyaretlerde bulundu
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Samsun'da ziyaretlerde bulundu
        Havza Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun geçici kabulü yapıldı
        Havza Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun geçici kabulü yapıldı
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Samsun Üniversitesi'nde gençlerle buluştu...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Samsun Üniversitesi'nde gençlerle buluştu...
        Emekli astsubay, telefonda 67 bin lira dolandırıldı
        Emekli astsubay, telefonda 67 bin lira dolandırıldı
        İç sularda av yasağı başlıyor
        İç sularda av yasağı başlıyor