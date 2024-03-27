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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Samsun'da ziyaretlerde bulundu

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 14:20 Güncelleme: 27.03.2024 - 14:20
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Samsun'da ziyaretlerde bulundu
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

        Bakan Kacır, kullandığı Togg ile geldiği Samsun Valiliğinde, Vali Orhan Tavlı ve bürokratlar tarafından karşılandı.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kacır, basına kapalı yapılan görüşmede, kurum müdürlerinden çalışmaları hakkında brifing aldı.

        Daha sonra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret eden Kacır, tarihi Saathane Meydanı'nda yaptığı kısa incelemenin ardından vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

        Bakan Kacır, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan da eşlik etti.

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