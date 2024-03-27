Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Samsun'da ziyaretlerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Kacır, kullandığı Togg ile geldiği Samsun Valiliğinde, Vali Orhan Tavlı ve bürokratlar tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kacır, basına kapalı yapılan görüşmede, kurum müdürlerinden çalışmaları hakkında brifing aldı.

Daha sonra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret eden Kacır, tarihi Saathane Meydanı'nda yaptığı kısa incelemenin ardından vatandaşlarla bir süre sohbet etti.