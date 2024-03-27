Samsun'da evinde silah bulunan zanlı gözaltına alındı

Şehit Recep Tokur Polis Merkezi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından İ.A'nın ikametinde arama yapıldı.

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