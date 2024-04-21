Vezirköprü'de sınava geç kalan öğrencilere polis yardım etti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) uygulanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na geç kalan öğrencilere polis ekipleri yardım etti.

İlçede sınava geç kalan, kimliğini unutan ya da yanlışlıkla başka okula giden öğrenciler polis ekiplerinden yardım istedi.

Polisler, yardım isteyen öğrencileri polis otosuyla sınava girecekleri okullara yetiştirdi. Kimliğini unutan ve kaybeden öğrenciler için de İlçe Nüfus Müdürlüğü pazar günü mesai yaptı, öğrencilere sınava girebilmeleri için kimlik belgesi çıkartıldı, polis ekipleri bu konuda da öğrencilere yardımcı oldu.