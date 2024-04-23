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        Samsun Valisi Tavlı, makamını çocuklara devretti

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makam koltuğunu çocuklara devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 14:58 Güncelleme: 23.04.2024 - 14:58
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        Samsun Valisi Tavlı, makamını çocuklara devretti
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        Samsun Valisi Orhan Tavlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda makam koltuğunu çocuklara devretti.

        İstiklal İlkokulu 2. sınıf öğrencileri Hasan Eymen Kol ve Hiranur Özdemir, aileleriyle birlikte Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

        Vali Tavlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makam koltuğunu çocuklara devretti.

        Makama oturan öğrenci Hiranur Özdemir yaptığı konuşmada "Göreve başladığımda ilk çalışma olarak çocukların bilinçsizce ekran karşısında olmalarını engellemek için ücretsiz aktivite ve çocuk oyun alanlarının yapılması konusunda ilgili birimleri görevlendireceğim." dedi.

        Hasan Eymen Kol ise "Samsun'un güzel çocuklarının Samsunsporlu futbolculara desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyorum. Okullarda ve şehrimizde Samsunspor sevgisinin artırılması yönünde İl Milli Eğitim Müdürümüz başta olmak üzere tüm birimlerden hassasiyet bekliyorum." ifadelerini kullandı.

        Vali Tavlı, çocukların verdiği talimatların takipçisi olacağını söyledi.

        Programın sonunda Vali Tavlı, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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