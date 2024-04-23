Samsun Valisi Tavlı, makamını çocuklara devretti

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda makam koltuğunu çocuklara devretti.

İstiklal İlkokulu 2. sınıf öğrencileri Hasan Eymen Kol ve Hiranur Özdemir, aileleriyle birlikte Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Vali Tavlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makam koltuğunu çocuklara devretti.

Makama oturan öğrenci Hiranur Özdemir yaptığı konuşmada "Göreve başladığımda ilk çalışma olarak çocukların bilinçsizce ekran karşısında olmalarını engellemek için ücretsiz aktivite ve çocuk oyun alanlarının yapılması konusunda ilgili birimleri görevlendireceğim." dedi.