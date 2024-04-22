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        Tartıştıkları galericinin dükkanının camlarını kırıp, otomobillerini yaktılar; 10 gözaltı

        SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle tartıştıkları galerici H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 19:36 Güncelleme: 22.04.2024 - 19:40
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        Tartıştıkları galericinin dükkanının camlarını kırıp, otomobillerini yaktılar; 10 gözaltı
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        SAMSUN’un Vezirköprü ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle tartıştıkları galerici H.Y.'nin iş yerinin camlarını kırıp, 2 otomobili yakan 2 kişi ile azmettirdiği iddia edilen 8 şüpheli, gözaltına alındı.

        Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, K.Ş. ve C.Ş., daha önce aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan galerici H.Y.'nin iş yerinin camlarını sopalarla kırıp, 2 otomobili de benzin dökerek yaktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan 2 otomobildeki alevleri kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, K.Ş.ve C.Ş.'yi gözaltına aldı. Soruşturmayı genişleten polis O.Ş., Ş.Ş., U.Ş., S.E., Y.F.E., M.T., S.Ü. ve A.C'. adlı şüphelileri de azmettirdikleri iddiasıyla yakaladı. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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