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        Samsun'da dolandırdı, Malatya'da yakalandı

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde yaşayan Irak uyruklu H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 17:47 Güncelleme: 22.04.2024 - 17:50
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        Samsun'da dolandırdı, Malatya'da yakalandı
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde yaşayan Irak uyruklu H.A. (28), kendini savcı olarak tanıtıp yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kavak ilçesine çağıran İ.Y.’nin (19) yanına gitti. Burada ziynet eşyası ve paralarını alarak H.A.’yı dolandıran şüpheli, Malatya’nın Hekimhan ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı.

        Samsun’da İ.Y. kendini telefonda savcı olarak tanıtıp, ‘kimlik bilgileriniz terör örgütü tarafından suçta kullanıldı’ diyerek Atakum ilçesinde ikamet eden Irak uyruklu H.A.’yı yanına çağırdı. Yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kavak ilçesine giden H.A., 200 gram ziynet eşyası, 5 bin 800 dolar ve 8 bin lira parayı İ.Y.’ye verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden H.A., polise şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, İ.Y.’nin taksiyle olay yerine geldiğini tespit etti. Taksinin Malatya’nın Hekimhan ilçesine gittiği belirlendi. Ekipler, Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçip, İ.Y. ve taksi sürücüsü H.B.’yi (37) ziynet eşyası ve paralarla yakalayıp, gözaltına aldı. H.B., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, İ.Y. ise Samsun’a getirildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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