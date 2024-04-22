Samsun'da dolandırdı, Malatya'da yakalandı

SAMSUN’un Atakum ilçesinde yaşayan Irak uyruklu H.A. (28), kendini savcı olarak tanıtıp yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kavak ilçesine çağıran İ.Y.’nin (19) yanına gitti. Burada ziynet eşyası ve paralarını alarak H.A.’yı dolandıran şüpheli, Malatya’nın Hekimhan ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Samsun’da İ.Y. kendini telefonda savcı olarak tanıtıp, ‘kimlik bilgileriniz terör örgütü tarafından suçta kullanıldı’ diyerek Atakum ilçesinde ikamet eden Irak uyruklu H.A.’yı yanına çağırdı. Yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kavak ilçesine giden H.A., 200 gram ziynet eşyası, 5 bin 800 dolar ve 8 bin lira parayı İ.Y.’ye verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden H.A., polise şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, İ.Y.’nin taksiyle olay yerine geldiğini tespit etti. Taksinin Malatya’nın Hekimhan ilçesine gittiği belirlendi. Ekipler, Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçip, İ.Y. ve taksi sürücüsü H.B.’yi (37) ziynet eşyası ve paralarla yakalayıp, gözaltına aldı. H.B., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, İ.Y. ise Samsun’a getirildi.