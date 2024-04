AK Parti'li Karaaslan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ilk adım şehri Samsun'da başlayan Milli Mücadele'nin Anadolu'nun topyekun direnişiyle ve cesur bir liderlikle zafere ulaştığını belirtti.

1919 ruhunun tarihin her döneminde millete güç verdiğini ve ilham oluşturduğunu vurgulayan Karaaslan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açıldığı gün olan 23 Nisan 1920 de bu ruhla ve azimle tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Millet olarak verdiğimiz mücadelenin, tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerleyişimizin dünyaya ilanı olan 23 Nisan, Gazi Meclisimiz için gurur günü olduğu kadar dünya çocukları için de bir sevinç günüdür. Meclisimiz 'Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla milli egemenliğin tecelligahı, istiklal ve istikbal yolundaki gayretlerimizin en önemli ilham kaynağı olmuştur. TBMM, bir asrı aşkın tarihi boyunca çeşitli tehditlere ve saldırılara maruz kalmasına rağmen tüm mütecaviz eylemleri ve ihanet girişimlerini sağlam duruşuyla bozarak milli iradenin bayraktarlığını yapmıştır. Bugün de aynı inançla, azimle, kararlılıkla Gazi Meclisimiz çalışmalarına devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Karaaslan, 23 Nisan'ın dünyada çocuklara armağan edilen tek milli bayram olma özelliği taşıdığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bugün de verilecek her güçlü mesajın, üstlendiğimiz sorumluluğun gereğini yerine getirme ve çocuklarımıza aydınlık bir gelecek bırakabilme adına çok büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda Meclisimiz çatısı altında görev yapan milletvekilleri olarak şanlı mazimizden aldığımız kuvvet ve çocuklarımızdan aldığımız heyecanla gelecek nesillerimize müreffeh ve huzurlu bir ülke bırakmak ve milletimizin emanetini en yükseğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye olarak bugün milletimizle birlikte tüm insanlığa karşı da sorumluluklarımız bulunmaktadır. Bölgemizde ve dünyanın farklı yerlerinde yaşanan zulümlerin bir an önce sona ermesi, krizlerin son bulması, savaşlar nedeniyle masum insanların daha fazla mağdur olmaması, istikrar ve güven ikliminin coğrafyamızda ve dünyada tesisi için Türkiye olarak elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyuyor, her platformda küresel barış için çağrımızı, daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna olan inancımızı en güçlü şekilde yineliyoruz."