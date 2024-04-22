AK Parti'li Karaaslan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Karaaslan, mesajında, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ilk adım şehri Samsun'da başlayan Milli Mücadele'nin Anadolu'nun topyekun direnişiyle ve cesur bir liderlikle zafere ulaştığını belirtti.
1919 ruhunun tarihin her döneminde millete güç verdiğini ve ilham oluşturduğunu vurgulayan Karaaslan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açıldığı gün olan 23 Nisan 1920 de bu ruhla ve azimle tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Millet olarak verdiğimiz mücadelenin, tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerleyişimizin dünyaya ilanı olan 23 Nisan, Gazi Meclisimiz için gurur günü olduğu kadar dünya çocukları için de bir sevinç günüdür. Meclisimiz 'Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla milli egemenliğin tecelligahı, istiklal ve istikbal yolundaki gayretlerimizin en önemli ilham kaynağı olmuştur. TBMM, bir asrı aşkın tarihi boyunca çeşitli tehditlere ve saldırılara maruz kalmasına rağmen tüm mütecaviz eylemleri ve ihanet girişimlerini sağlam duruşuyla bozarak milli iradenin bayraktarlığını yapmıştır. Bugün de aynı inançla, azimle, kararlılıkla Gazi Meclisimiz çalışmalarına devam etmektedir." ifadesini kullandı.
Karaaslan, 23 Nisan'ın dünyada çocuklara armağan edilen tek milli bayram olma özelliği taşıdığına işaret ederek, şöyle devam etti:
"Bugün de verilecek her güçlü mesajın, üstlendiğimiz sorumluluğun gereğini yerine getirme ve çocuklarımıza aydınlık bir gelecek bırakabilme adına çok büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda Meclisimiz çatısı altında görev yapan milletvekilleri olarak şanlı mazimizden aldığımız kuvvet ve çocuklarımızdan aldığımız heyecanla gelecek nesillerimize müreffeh ve huzurlu bir ülke bırakmak ve milletimizin emanetini en yükseğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye olarak bugün milletimizle birlikte tüm insanlığa karşı da sorumluluklarımız bulunmaktadır. Bölgemizde ve dünyanın farklı yerlerinde yaşanan zulümlerin bir an önce sona ermesi, krizlerin son bulması, savaşlar nedeniyle masum insanların daha fazla mağdur olmaması, istikrar ve güven ikliminin coğrafyamızda ve dünyada tesisi için Türkiye olarak elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyuyor, her platformda küresel barış için çağrımızı, daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna olan inancımızı en güçlü şekilde yineliyoruz."
Tarihten bugüne her krizin, çatışmanın ve savaşın en büyük mağdurunun çocuklar olduğunu ve her sıkıntıdan en çok çocukların etkilendiğini vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti.
"Çocukların gözleri, harap olmuş şehirlerini, yıkılmış evlerini değil, mevsimlerin güzelliklerini görmelidir. Çocukların kulakları bomba seslerini, acı içinde kıvranan insanların feryatlarını değil, çevresine mutluluk saçan neşeli sesleri duymalıdır. Çocukların yürekleri korkuyla, endişeyle değil huzurla çarpmalıdır. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de İsrail'in katliamları sonucu hayatını kaybeden 35 bine yakın masumun 15 binini çocuklar, İsrail saldırılarına maruz kalanların yüzde 72'sini kadın ve çocuklar oluşturmaktadır. İnsanlığın geleceği açısından çok büyük bir tehdit oluşturan bu korkunç gidişata son vermek üzere uluslararası topluma büyük sorumluluklar düşmektedir. Biz Türkiye olarak insani ve vicdani yükümlülüklerimizi yerine getirmeye, Filistinli çocukların, kadınların, mazlumların huzuru için çabalamaya devam edeceğiz. TBMM'nin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."
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