Havza'da Festival Kutlama Komitesi toplandı

Havza ilçesinde düzenlenecek 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali için oluşturulan Festival Kutlama Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 105. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 29.'sunun yapılması planlanan 25 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Termal Turizm Festivali Kutlama Komitesi için ilk toplantı Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat başkanlığında yapıldı.

Havza Kaymakamlığı makamında gerçekleştirilen toplantıda, festival kutlamaları kapsamında yapılacak faaliyetler hakkında bir takvim oluşturuldu.

Kaymakam Ayvat, festivalin adına yakışır kutlanması için gerekli tüm hazırlıkların yapılacağını belirterek, "Bu sene festivalde Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 105. yıl dönümünü kutlayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 18 gün kalarak Milli Mücadele'nin temelini attığı Havza'nın Cumhuriyet tarihinde yeri ve önemini bu festivalde bir kez daha vurgulayacağız. Şimdiden festivalimize emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise "Festivalin startını bu toplantı ile vermiş olduk. Uzun süredir şehitlerimiz, pandemi ve yaşanan deprem felaketi nedeni ile 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali'ni kutlayamadık. İnşallah bu yıl Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 105. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde festivalimizin 29.'sunu düzenleyeceğiz. At yarışları, konserler, güreşler, yayla şenliklerimiz ve resmi kutlama programımız ile güzel bir festival tertip etmek için çalışmalarımıza başladık. Havzalı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.