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        Vezirköprü'de ormanlık alanda çevre temizliği yapıldı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Kaymakamlık ve Orman İşletme Müdürlüğünün "Daha Temiz Bir Gelecek İçin" sloganıyla düzenlediği etkinlikle Çeltek Mesire Piknik Alanı'nda bırakılan çöpler toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 09:44 Güncelleme: 22.04.2024 - 09:44
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        Vezirköprü'de ormanlık alanda çevre temizliği yapıldı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Kaymakamlık ve Orman İşletme Müdürlüğünün "Daha Temiz Bir Gelecek İçin" sloganıyla düzenlediği etkinlikle Çeltek Mesire Piknik Alanı'nda bırakılan çöpler toplandı.

        Lise ve üniversite öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte, çevredeki çöpler temizlendi ve piknikçilere uyarı broşürleri ve çöp poşetleri dağıtıldı.

        Kaymakam Özgür Kaya "İlçe Yangın Koordinasyon Kurulu toplantısında almış olduğumuz karar çerçevesinde Vezirköprü ilçemizde bulunan piknik yerleri, mesire alanları ve yangına hassas bölgelerde etrafta bulunan çöpleri toplayıp, pikniğe gelmiş olan piknikçileri uyararak daha temiz bir doğa için hem de geleceğimiz için daha duyarlı olmak amacıyla farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bu konuda halkımızı bilinçlendirmek adına bugün 'Daha Temiz Bir Gelecek İçin' sloganıyla başlattığımız bu farkındalık gününde hem çevredeki çöpleri temizleyerek, hem de piknikçilerimizi uyarak onları bilinçlendirmek ve doğamızı daha temiz ve yaşanılır bırakmak için buradayız." dedi.

        Etkinliğe, Kaymakam Kaya ile Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak, Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Metin Kadim, Öğretim Görevlisi Dr. Cemile Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, ilçe protokolü, Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve öğrenciler katıldı.

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