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        Samsun'da ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 21:30 Güncelleme: 21.04.2024 - 21:30
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        Samsun'da ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Çilhane Mahallesi Hacı Hafız Sokak'ta, 4 katlı binanın birinci katında, Huriye ve kızı Gülhane G'nin ikamet ettiği dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dumandan etkilenen Gülhane G. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, evde ise hasar oluştu.

        Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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