Samsun'da ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çilhane Mahallesi Hacı Hafız Sokak'ta, 4 katlı binanın birinci katında, Huriye ve kızı Gülhane G'nin ikamet ettiği dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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