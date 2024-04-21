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        Derede yaralı halde bulunan geyik omuzda taşındı

        SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde balık tutmaya giden bir grup arkadaş, köpekler tarafından saldırıya uğramış bir geyiği kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 18:52 Güncelleme: 21.04.2024 - 18:55
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        Derede yaralı halde bulunan geyik omuzda taşındı
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        SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde balık tutmaya giden bir grup arkadaş, köpekler tarafından saldırıya uğramış bir geyiği kurtardı. Yaklaşık 2 kilometre boyunca omuzda taşınan geyik, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

        Salıpazarı ilçesi Cevizli Mahallesi'ndeki derede balık tutan bir grup arkadaş, suyun içerisinde yaralı geyiği fark etti. Köpekler tarafından saldırıya uğradığı değerlendirilen ve daha sonra da yaralı halde dereye düşen geyiği kurtaran vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nü telefonla arayarak bilgi verdi. Yaklaşık 2 kilometre boyunca omuzda taşınan geyik, araca konulduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

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        Galeri

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