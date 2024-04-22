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        Tabanca ve pompalı tüfeklerle havaya ateş açıp, sosyal medyada paylaştılar

        SAMSUN'danişana katılan 5 kişi, tabanca ve pompalı tüfekle havaya peş peşe ateş açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 11:11 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:15
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        Tabanca ve pompalı tüfeklerle havaya ateş açıp, sosyal medyada paylaştılar
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        SAMSUN'danişana katılan 5 kişi, tabanca ve pompalı tüfekle havaya peş peşe ateş açtı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Ayvacık ilçesi Çamlıkale Mahallesi'nde 20 Nisan'da yapılan nişana katılan 5 kişi, tabanca ve pompalı tüfeklerle havaya peş peşe ateş açtı. Hem ateş açıp hem de otomobiline sabitlediği cep telefonu kamerası ile o anları kaydeden N.T., görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. 'Çamlıkale Köyü' konum etiketi ile paylaşılan görüntüler, tepki çekti. 5 kişiden bazılarının farklı noktalarda da silahla ateş açtığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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