Tabanca ve pompalı tüfeklerle havaya ateş açıp, sosyal medyada paylaştılar

SAMSUN'danişana katılan 5 kişi, tabanca ve pompalı tüfekle havaya peş peşe ateş açtı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ayvacık ilçesi Çamlıkale Mahallesi'nde 20 Nisan'da yapılan nişana katılan 5 kişi, tabanca ve pompalı tüfeklerle havaya peş peşe ateş açtı. Hem ateş açıp hem de otomobiline sabitlediği cep telefonu kamerası ile o anları kaydeden N.T., görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. 'Çamlıkale Köyü' konum etiketi ile paylaşılan görüntüler, tepki çekti. 5 kişiden bazılarının farklı noktalarda da silahla ateş açtığı görüldü.