Havza'da hibrit ve elektrikli araç ustaları belgelerini aldı

Havza'da iki sanayi ustası ülke genelinde olduğu gibi bölgede de sayıları her geçen gün artan hibrit ve elektrikli araçlar tamiri ve bakımı konusunda düzenlenen "Hibrit ve Elektrikli Araçlar Teknolojisi Temel Eğitimi" programına katılarak belge almaya hak kazandı.

Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle Samsun’da düzenlenen bir günlük "Hibrit ve Elektrikli Araçlar Teknolojisi Temel Eğitimi" programına katılarak belge almaya hak kazanan sanayi ustaları Muhammed Bıyık ve İsmail Taşabat’a belgeleri Havza Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin tarafından verildi.