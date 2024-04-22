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        Samsun'da hırsızlıktan 35 suç kaydı bulunan kişi tutuklandı

        Samsun'da Atakum ve Canik ilçelerinde hırsızlık suçundan 35 kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:56 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:56
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        Samsun'da hırsızlıktan 35 suç kaydı bulunan kişi tutuklandı
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        Samsun'da Atakum ve Canik ilçelerinde hırsızlık suçundan 35 kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Atakum ve Canik ilçelerinde hırsızlık yapan kişilerle ilgili çalışma yürütüldü. Ekipler, cerrahi maske ve eldiven takarak dilenci kılığıyla girdiği binalardan hırsızlık yaptığını tespit ettikleri ve hırsızlık suçundan 35 kaydı bulunan M.Y'yi (22) takip sonucu saklandığı ikametinde yakaladı.

        M.Y'nin üzerinde ve ikametinde arama yapan ekipler, 280 bin lira değerinde ziynet eşyası, 3 bin dolar, 500 avro ve 36 bin lira ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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