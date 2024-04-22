22 Nisan Dünya Günü'nde "acil eylem" çağrısı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, "Bugün bir milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehlikesi ile karşı karşıyayken her yıl 4,7 milyon hektar orman alanı da yok oluyor. Kısacası dünyamız bize acil eylem çağrısında bulunuyor." ifadesini kullandı.

Demir, "22 Nisan Dünya Günü" nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişikliği, insan faaliyetlerinin sonucunda oluşan ormansızlaşma ve biyolojik çeşitliliği bozan suçlar gibi birçok etkenin dünyanın yok olma hızını her geçen gün arttırdığına işaret etti.

Ekosistemler ne kadar sağlıklıysa gezegen ve insanların da o kadar sağlıklı olacağını vurgulayan Demir, şöyle devam etti: "Bugün bir milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehlikesi ile karşı karşıyayken her yıl 4,7 milyon hektar orman alanı da yok oluyor. Kısacası dünyamız bize acil eylem çağrısında bulunuyor. Zarar gören ekosistemlerin onarılması, yoksulluğun sona erdirilmesine, iklim değişikliğiyle mücadeleye ve kitlesel yok oluşun önlenmesine yardımcı olacaktır. Günümüzde yaşanan süreç ve son yıllarda küresel iklim değişiminin etkilerinin artarak devam etmesi, çölde bile yaşanan sel felaketleri, kutuplarda yaşanan kuraklık süreçleri, problemin boyutunu ve gelecekte yaşanabilecek tehlikeleri işaret etmektedir."