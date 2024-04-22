Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        22 Nisan Dünya Günü'nde "acil eylem" çağrısı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, "Bugün bir milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehlikesi ile karşı karşıyayken her yıl 4,7 milyon hektar orman alanı da yok oluyor. Kısacası dünyamız bize acil eylem çağrısında bulunuyor." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:52 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        22 Nisan Dünya Günü'nde "acil eylem" çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, "Bugün bir milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehlikesi ile karşı karşıyayken her yıl 4,7 milyon hektar orman alanı da yok oluyor. Kısacası dünyamız bize acil eylem çağrısında bulunuyor." ifadesini kullandı.

        Demir, "22 Nisan Dünya Günü" nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişikliği, insan faaliyetlerinin sonucunda oluşan ormansızlaşma ve biyolojik çeşitliliği bozan suçlar gibi birçok etkenin dünyanın yok olma hızını her geçen gün arttırdığına işaret etti.

        Ekosistemler ne kadar sağlıklıysa gezegen ve insanların da o kadar sağlıklı olacağını vurgulayan Demir, şöyle devam etti:

        "Bugün bir milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehlikesi ile karşı karşıyayken her yıl 4,7 milyon hektar orman alanı da yok oluyor. Kısacası dünyamız bize acil eylem çağrısında bulunuyor. Zarar gören ekosistemlerin onarılması, yoksulluğun sona erdirilmesine, iklim değişikliğiyle mücadeleye ve kitlesel yok oluşun önlenmesine yardımcı olacaktır. Günümüzde yaşanan süreç ve son yıllarda küresel iklim değişiminin etkilerinin artarak devam etmesi, çölde bile yaşanan sel felaketleri, kutuplarda yaşanan kuraklık süreçleri, problemin boyutunu ve gelecekte yaşanabilecek tehlikeleri işaret etmektedir."

        Dünyada iklimsel dönüşümler yaşandığını ve bu değişimin büyük sıkıntıların haberdarı olduğunun altını çizen Demir, şunları kaydetti:

        "Mevsimler değişmiş, yağış rejimi sürekli değişkenlik göstermektedir. Tarımsal faaliyetler, ekim ve dikim periyotları değişmekte, üretimi, kaliteyi etkilenmektedir. Yaz aylarında su krizi endişesi artarak devam etmekte, tarımsal üretim performansı etkilenmektedir. Son üç ayda ülkemizde Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre önemli kuraklık yaşanmakta, tehlike önümüzdeki süreçte de devam etme riskini taşımaktadır. Dünya Günü nedeniyle yöneticisinden eğitimcisine, çiftçisinden tüketicisine, kısaca tüm halkımıza seslenmek istiyorum; Yarınları kurtarmak bizlerin elinde, 23 Nisan Çocuk Bayramı öncesi çocuklarımızın geleceği ve bayramı hepimizin elinde ve sorumluluğunda. Çevreye duyarlı, toprağı, suyu ve havayı koruyan ve sürdürülebilir bir yaşam ve gelecek için gelin hep birlikte taşın altına elimizi koyalım, Dünyaya ve ülkemize sahip çıkalım. Yarının Türkiye'sinde bugünü özleyen, arayan ve yaşayan bir gelecek bırakmayalım. Çocuklarımız ve torunlarımız için geleceğimize sahip çıkalım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "70 kurye benim evime geldi!"
        "70 kurye benim evime geldi!"
        Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da
        Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da
        Kaza yaptı! Bütün gece otomobilinde bekledi
        Kaza yaptı! Bütün gece otomobilinde bekledi
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        Alacak kavgasında dehşet! Dövülerek öldürüldü!
        Alacak kavgasında dehşet! Dövülerek öldürüldü!
        Kozalaklar tutuşunca bu hale geldi!
        Kozalaklar tutuşunca bu hale geldi!
        Büyük Menderes'te kuraklık tehlikesi: Su kıtlığı kapıda
        Büyük Menderes'te kuraklık tehlikesi: Su kıtlığı kapıda
        Dünya Günü nedir?
        Dünya Günü nedir?
        20 yaşında hayata veda etti! Yürek yakan ziyaret!
        20 yaşında hayata veda etti! Yürek yakan ziyaret!
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Bayramda hava nasıl olacak? Çarşamba ve perşembe lodosa dikkat
        Bayramda hava nasıl olacak? Çarşamba ve perşembe lodosa dikkat
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin

        Benzer Haberler

        Havza'da hibrit ve elektrikli araç ustaları belgelerini aldı
        Havza'da hibrit ve elektrikli araç ustaları belgelerini aldı
        Samsun'da hırsızlıktan 35 suç kaydı bulunan kişi tutuklandı
        Samsun'da hırsızlıktan 35 suç kaydı bulunan kişi tutuklandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        AK Parti'li Karaaslan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
        AK Parti'li Karaaslan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
        İsmail Uyanık, TFF Başkan aday adaylığını açıkladı
        İsmail Uyanık, TFF Başkan aday adaylığını açıkladı
        İsmail Uyanık, TFF Başkanlığına adaylığını açıkladı
        İsmail Uyanık, TFF Başkanlığına adaylığını açıkladı