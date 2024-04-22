22 Nisan Dünya Günü'nde "acil eylem" çağrısı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, "Bugün bir milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehlikesi ile karşı karşıyayken her yıl 4,7 milyon hektar orman alanı da yok oluyor. Kısacası dünyamız bize acil eylem çağrısında bulunuyor." ifadesini kullandı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, "Bugün bir milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehlikesi ile karşı karşıyayken her yıl 4,7 milyon hektar orman alanı da yok oluyor. Kısacası dünyamız bize acil eylem çağrısında bulunuyor." ifadesini kullandı.
Demir, "22 Nisan Dünya Günü" nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişikliği, insan faaliyetlerinin sonucunda oluşan ormansızlaşma ve biyolojik çeşitliliği bozan suçlar gibi birçok etkenin dünyanın yok olma hızını her geçen gün arttırdığına işaret etti.
Ekosistemler ne kadar sağlıklıysa gezegen ve insanların da o kadar sağlıklı olacağını vurgulayan Demir, şöyle devam etti:
"Bugün bir milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehlikesi ile karşı karşıyayken her yıl 4,7 milyon hektar orman alanı da yok oluyor. Kısacası dünyamız bize acil eylem çağrısında bulunuyor. Zarar gören ekosistemlerin onarılması, yoksulluğun sona erdirilmesine, iklim değişikliğiyle mücadeleye ve kitlesel yok oluşun önlenmesine yardımcı olacaktır. Günümüzde yaşanan süreç ve son yıllarda küresel iklim değişiminin etkilerinin artarak devam etmesi, çölde bile yaşanan sel felaketleri, kutuplarda yaşanan kuraklık süreçleri, problemin boyutunu ve gelecekte yaşanabilecek tehlikeleri işaret etmektedir."
Dünyada iklimsel dönüşümler yaşandığını ve bu değişimin büyük sıkıntıların haberdarı olduğunun altını çizen Demir, şunları kaydetti:
"Mevsimler değişmiş, yağış rejimi sürekli değişkenlik göstermektedir. Tarımsal faaliyetler, ekim ve dikim periyotları değişmekte, üretimi, kaliteyi etkilenmektedir. Yaz aylarında su krizi endişesi artarak devam etmekte, tarımsal üretim performansı etkilenmektedir. Son üç ayda ülkemizde Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre önemli kuraklık yaşanmakta, tehlike önümüzdeki süreçte de devam etme riskini taşımaktadır. Dünya Günü nedeniyle yöneticisinden eğitimcisine, çiftçisinden tüketicisine, kısaca tüm halkımıza seslenmek istiyorum; Yarınları kurtarmak bizlerin elinde, 23 Nisan Çocuk Bayramı öncesi çocuklarımızın geleceği ve bayramı hepimizin elinde ve sorumluluğunda. Çevreye duyarlı, toprağı, suyu ve havayı koruyan ve sürdürülebilir bir yaşam ve gelecek için gelin hep birlikte taşın altına elimizi koyalım, Dünyaya ve ülkemize sahip çıkalım. Yarının Türkiye'sinde bugünü özleyen, arayan ve yaşayan bir gelecek bırakmayalım. Çocuklarımız ve torunlarımız için geleceğimize sahip çıkalım."
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