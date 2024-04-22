Tekkeköy Belediye Başkanı Candal, 23 Nisan'da makamını çocuklara teslim etti

Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için çocuklara makam koltuğunu devretti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan coşkusunu yaşamak üzere Tekkeköy Belediye Başkanı'nın koltuğu öğrencilere emanet edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ve öğrenciler Zeynep Miray Bulut, Kadir Kaan Atasever ve Elisa Hifa Tanrıverdi, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal'ı ziyaret etti.

Başkan Candal, bu özel günde koltuğunu öğrencilere devrederek onlara sembolik bir yetki verdi. Makam koltuğunu devralan öğrenciler, Tekkeköy'deki çocuklar için yapılan çalışmaların devam edeceğini belirtirken, okulları için bazı taleplerde bulundular.