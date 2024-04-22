Samsun'da 23 Nisan öncesi çocuklara oyuncak dağıtıldı

Samsun'da sosyal medya üzerinden başlatılan oyuncak kampanyası kapsamında hayırseverlerin desteği ile alınan oyuncaklar, Terme ilçesinde bir ilkokula köylerden taşımalı gelen öğrencilere dağıtıldı.

Kentte faaliyet gösteren Mutluluğun Kanatları Derneği, çocuklar için sosyal medya üzerinden oyuncak kampanyası başlattı.

Dernek üyeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Terme ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenledikleri etkinlikte çocuklarla bir araya gelerek, kampanya kapsamında hayırseverlerin desteği ile alınan oyuncakları taşımalı olarak köylerden 200 öğrenciye dağıttı.

"Sosyal medya üzerinden başlattığımız oyuncak kampanyası ile hayırseverlerden topladığımız oyuncak ve kırtasiye malzemelerini öğrencilerimize hediye ederek onları sevindirdik. Bizim için de keyifli bir gündü. Öğrencilerimizle birlikte şarkılar söyleyerek hep beraber eğlendik. Öğrencilerimizin eğitim öğretim döneminin stresini bir an olsun üzerinden atmasını sağladık."

Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Ecrin Ceylin Şen ise etkinlikte arkadaşlarıyla eğlendiğini belirterek, dağıtılan oyuncaklar için teşekkür etti.