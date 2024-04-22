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        Bafra GSK'da 7 sporcu atıcılıkta başarı elde etti

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan, Havalı Silahlar Türkiye Bölgesel Egemenlik Kupası, Bafra Şehit Mustafa Serin Atış Poligonu'nda yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 19:08 Güncelleme: 22.04.2024 - 19:08
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        Bafra GSK'da 7 sporcu atıcılıkta başarı elde etti
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        Samsun’un Bafra ilçesinde, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan, Havalı Silahlar Türkiye Bölgesel Egemenlik Kupası, Bafra Şehit Mustafa Serin Atış Poligonu’nda yapıldı.

        Müsabaka çeşitli illerden 150 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

        Bafra Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün (GSK) 7 sporcusu, atışlarda başları elde etti.

        Bu organizasyonda başarılı olan sporcular, temmuz ayında Trabzon'da düzenlenecek olan Bölgesel Türkiye Kupası Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

        Havalı Tüfek branşında Yıldız A Kadınlar kategorisinde ikincilik ve üçüncülük, Minik Kadınlar kategorisinde birincilik, Havalı Tabanca branşında Genç Kadınlar kategorisinde ikincilik, Minik Kadınlar kategorisinde ikincilik elde ettiler.

        Havalı Tüfek kategorisinde Yıldız A Kadınlarda Tuğsem Ecrin Avcı ikinci, Sümeyye Kalender ise üçüncü sırayı aldı.

        Minik Kadınlarda ise Almila Elif Yüksel birinci oldu.

        Havalı Tabanca kategorisinde Genç Kadınlar Tabanca dalında Ezginur Türkmen şampiyon olan olarak ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) barajını bir kez daha geçti, yurt dışı milli takım barajını çok az bir puan farkıyla kaçırdı.

        Minik Kadınlar Tabanca kategorisinde Aysima Liman ikinci sırayı elde etti.

        Bafralı sporculara, ödüllerini Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Osman Kulaberoğlu verdi.

        Bafra Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının gösterdikleri başarılar ile gurur duyduklarını ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, daha nice başarılarda kendilerinin destekçisi olmayı sürdüreceklerini belirtti.

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