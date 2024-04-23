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        Samsun'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Samsun'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 15:36 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:36
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        Samsun'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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        Samsun'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

        Bafra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki kutlamalarda İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hıfzullah Kocaman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 29 Ekim İlkokulu'nun hazırladığı gösteriler sunuldu.

        Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından verildi.

        - Havza

        Havza Mehmetçik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

        Havza Spor Salonu'ndaki program Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz’in öğrenci ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı.

        Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından şiirler okundu ve okullar tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi.

        Programdan rahatsızlanan bir öğrenciye ise salondan hazır bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. İlk müdahalesi yapılan ve Havza Devlet Hastanesi'ne sevk edilen öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        İlçe genelinde gerçekleştirilen yarışma ve müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ tarafından verildi.

        - Terme

        Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydan'ında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

        Törene, Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Şenol Kul, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmen ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürü Köse Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte ise mehteran takımı sokak yürüyüşü gerçekleştirdi, akabinde Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydan’ında mehteran takımı gösteri sundu.

        Etkinlikler. Terme Ahmet Ersoy İlkokulu'nda devam etti.

        İlçedeki kutlamalar kapsamında Belediye Başkanı Şenol Kul, Anafartalar Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Hasan Efe Coşkun’a makamını devretti.

        Kul, öğrencilerin şehir yönetimine katılarak özgüvenli bireyler olması amacı ile Terme Kent Konseyi bünyesinde 'Çocuk Meclisi'ni hayata geçireceklerini söyledi.

        - Alaçam

        Alaçam'da törenler Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere Türk bayrağı çekildi.

        Alaçam Şehir Stadyumu'nda devam eden etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özkurt'un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Alaçam Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı gösteri sunuldu.

        Gösterilerin ardından protokol üyeleri tarafından çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

        Program sonunda 23 Nisan etkinliklerinde görev alan bütün öğrenciler, öğretmenler ve protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Kutlamalara, Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Yaşar Görmez, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Özdemir, MHP İlçe Başkanı Süleyman Gültepe, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        - 19 Mayıs

        19 Mayıs ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

        Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol'un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrencilerin hazırladıkları gösteriler sunuldu

        Törene, Kaymakam İbrahim Civelek, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, protokol üyeleri, öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Kaymakam İbrahim Civelek ve Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, öğrencilere hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

        - Asarcık

        Asarcık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

        Etkinliğe, Kaymakam Hakan Köksal, Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdil, konuşmasında tüm çocukların bayramını kutladı.

        İlçedeki tüm ilkokul ve ortaokulların gösteri hazırladığı programda halk oyunları oynandı, şiirler okundu. Öğretmenlerin hazırladığı koro gösterisinin ardından Atatürk İlkokulunun hazırladığı bando gösterisi ile program son buldu.

        - Ladik

        Ladik ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan törenler Atatürk İlkokulu'nda devam etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı'nın konuşmasının ardından minikler oyunlar, şiirler ve halk dansları gösterileri sundu.

        Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.

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