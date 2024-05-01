Havza Şeyhsafi Mahallesi'nde afad kurbanı kesildi

Samsun'un Havza ilçesinde, afetlerden korunmak için mahallelerde düzenlenen afat kurbanı etkinlikleri devam ediyor.

Şeyhsafi Mahallesi'nde mevlid okunmasının ardından kesilen kurbandan yapılan yemek, davetlilere ikram edildi.

Şeyhsafi Mahallesi Muhtarı Ahmet Ergin, her yıl afetlerden korunmak ve ürünlerinin bereketli olması için etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, "Bu tür etkinlikler, çevre mahallelerimiz ile komşuluk ilişkileri ve birlik beraberlik duygularımızı geliştirmekte. Bu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz." dedi.