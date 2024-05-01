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        Samsun'da iki asırlık su değirmeni hala faaliyet gösteriyor

        Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki iki asırlık su değirmeni, kullanılmaya devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 14:28 Güncelleme: 01.05.2024 - 14:28
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        Samsun'da iki asırlık su değirmeni hala faaliyet gösteriyor
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki iki asırlık su değirmeni, kullanılmaya devam ediliyor.

        Tekkeköy ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Çayırçökek Mahallesi'ndeki su değirmeni, gelişen teknolojiye rağmen yıllardır çalışıyor.

        Yaklaşık 200 yıllık değirmenin çarkları, Gebi Deresi'nden gelen suyla dönüyor.

        Değirmeni işleten 60 yaşındaki Adil Çağlayan, tahılını öğütmek amacıyla getirenden para yerine undan pay alıyor.

        Çağlayan, AA muhabirine, tarihi bir miras olan su değirmenini çalıştırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Kendisine dedesi ve babasından kalan bu işi severek yaptığını dile getiren Çağlayan, "Bitmesin bu iş diye buradayım. Çocukluğumdan beri bu işi sürdürüyorum. Bu tarihi eseri korumak, gelecek nesillere göstermek istiyorum. Çevre köylüler buraya gelip mısır ve buğdaylarını öğütüyor. Eskiden çok yoğundu ama son 10-15 senedir gelenler azaldı." dedi.

        Çağlayan, eskiden pek çok taş ustası olduğunu ancak günümüzde değirmen taşını değiştirecek usta bulmanın mümkün olmadığını vurgulayarak, zaman geçtikçe tarihi yapıların korunmasının zorlaştığını anlattı.

        Değirmende mısırını öğüten Aslan Çakır ise eşinin su değirmeninde öğütülen undan ekmek yaptığını, balık kızarttığını, bu nedenle eski değirmeni tercih ettiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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