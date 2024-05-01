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        Samsun'da firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, uyuşturucuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 11:01 Güncelleme: 01.05.2024 - 11:01
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        Samsun'da firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, uyuşturucuyla yakalandı.

        Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle'de A.T'ye ait ikamette yaptıkları aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, 14 sentetik ecza hapı ile hassas terazi ele geçirdi.

        Emniyete götürülen A.T'nin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        A.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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