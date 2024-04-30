Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bisikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 21:25 Güncelleme: 30.04.2024 - 21:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bisikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Salıpazarı-Ayvacık kara yolun TOKİ Köprüsü mevkisinde S.K. (32) idaresindeki 35 BMD 986 plakalı otomobil ile bisikletli B.A. (45) çarpıştı.

        Kazada, bisiklet kullanıcısı ile otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bisiklet sürücüsünün durumunun ciddiyeti koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuaför salonuna pompalı saldırı: 2 ölü
        Kuaför salonuna pompalı saldırı: 2 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması
        "İsrail sorumsuz çılgınların elinde rehin"
        "İsrail sorumsuz çılgınların elinde rehin"
        34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek
        Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yanlış anlaşılma kurbanı oldu! 6 sanığa indirimli hapis
        Yanlış anlaşılma kurbanı oldu! 6 sanığa indirimli hapis
        Süper Lig'de 34. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 34. haftanın panoraması!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bodrum'da sahile beyaz kum döken siteye para cezası
        Bodrum'da sahile beyaz kum döken siteye para cezası
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak

        Benzer Haberler

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal'dan Vezirköprü Belediye Başkanı seçile...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal'dan Vezirköprü Belediye Başkanı seçile...
        Samsunspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
        Samsunspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal'dan Havza'ya ziyaret
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal'dan Havza'ya ziyaret
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun TSO, Macaristan ile karşılıklı işbirliği ve ticareti artırmak için i...
        Samsun TSO, Macaristan ile karşılıklı işbirliği ve ticareti artırmak için i...
        Havza Ziraat Odasında sebze fidesi satışları başladı
        Havza Ziraat Odasında sebze fidesi satışları başladı