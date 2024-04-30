MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal'dan Havza'ya ziyaret

İkiz de ziyaretten dolayı teşükker ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Topsakal, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret ederek, görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Samsun'un Havza ilçesini ziyaret etti.

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