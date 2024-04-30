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        Sevgilisini banyoda tabancayla öldüren şüpheli adliyede (2)

        TUTUKLANDISamsun'unAtakum ilçesinde dün kendisini aldattığını öne sürdüğü sevgilisi Gülcan Güneş'i banyoda tabancayla başından vurarak öldüren Ertuğrul Temiz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 14:37 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:37
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        Sevgilisini banyoda tabancayla öldüren şüpheli adliyede (2)
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        TUTUKLANDI

        Samsun'unAtakum ilçesinde dün kendisini aldattığını öne sürdüğü sevgilisi Gülcan Güneş'i banyoda tabancayla başından vurarak öldüren Ertuğrul Temiz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Temiz’in yakalanmadan önce ablasına bıraktığı 3 yaşlarındaki erkek çocuğu ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından devlet koruması altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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