Sevgilisini banyoda tabancayla öldüren şüpheli adliyede (2)

Samsun'unAtakum ilçesinde dün kendisini aldattığını öne sürdüğü sevgilisi Gülcan Güneş'i banyoda tabancayla başından vurarak öldüren Ertuğrul Temiz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Temiz’in yakalanmadan önce ablasına bıraktığı 3 yaşlarındaki erkek çocuğu ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından devlet koruması altına alındı.

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