Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü Trabzonspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 18:11 Güncelleme: 30.04.2024 - 18:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü Trabzonspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde ısınma koşusu ve core egzersizleri ile başlayan idman, pas ç alışmasıyla devam etti.Antrenman, rondo ve dar alan oyunu ile sona erdi.

        Sakatlığı devam eden Lubomir Satka antrenmanda yer almadı.

        Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek
        Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek
        Elektronik sigarayla yakalandı: Müdür yardımcısını bıçakladı
        Elektronik sigarayla yakalandı: Müdür yardımcısını bıçakladı
        Bodrum'da sahile beyaz kum döken siteye para cezası
        Bodrum'da sahile beyaz kum döken siteye para cezası
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Süper Lig'e hoca dayanmıyor!
        Süper Lig'e hoca dayanmıyor!
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
        Fatih Terim için olay karar!
        Fatih Terim için olay karar!
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Ekspres vizeyle girilen Yunan adası sayısı 10'a çıktı
        Ekspres vizeyle girilen Yunan adası sayısı 10'a çıktı
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak

        Benzer Haberler

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal'dan Havza'ya ziyaret
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal'dan Havza'ya ziyaret
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun TSO, Macaristan ile karşılıklı işbirliği ve ticareti artırmak için i...
        Samsun TSO, Macaristan ile karşılıklı işbirliği ve ticareti artırmak için i...
        Havza Ziraat Odasında sebze fidesi satışları başladı
        Havza Ziraat Odasında sebze fidesi satışları başladı
        Sevgilisini banyoda tabancayla öldüren şüpheli adliyede (2)
        Sevgilisini banyoda tabancayla öldüren şüpheli adliyede (2)
        Havza'da Kaymakam Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz, muhtarlarla buluştu
        Havza'da Kaymakam Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz, muhtarlarla buluştu