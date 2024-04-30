Samsunspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü Trabzonspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü Trabzonspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde ısınma koşusu ve core egzersizleri ile başlayan idman, pas ç alışmasıyla devam etti.Antrenman, rondo ve dar alan oyunu ile sona erdi.
Sakatlığı devam eden Lubomir Satka antrenmanda yer almadı.
Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.