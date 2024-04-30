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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal'dan Vezirköprü Belediye Başkanı seçilen Gül'e ziyaret

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Samsun'un Vezirköprü ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 21:20 Güncelleme: 30.04.2024 - 21:20
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal'dan Vezirköprü Belediye Başkanı seçilen Gül'e ziyaret
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        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Samsun'un Vezirköprü ilçesini ziyaret etti.

        Topsakal, AK Parti'den Vezirköprü Belediye Başkanı seçilen Murat Gül'ü makamında ziyaret ederek, görevinin hayırlı olmasını diledi.

        Gül de ziyaretten dolayı teşekkür ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Cumhur İttifakı taraflarının birlik ve beraberlik mesajı verdiği ziyaretin sonunda Topsakal, Murat Gül'e hilafet sancağı hediye etti.

        Ziyarete MHP MYK Üyesi Mustafa Çavuş, MHP MDK Üyesi Ceyhun Çatalsakal, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Gökhan Yaşar, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ile partililer katıldı.

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