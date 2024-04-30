MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal'dan Vezirköprü Belediye Başkanı seçilen Gül'e ziyaret

Cumhur İttifakı taraflarının birlik ve beraberlik mesajı verdiği ziyaretin sonunda Topsakal, Murat Gül'e hilafet sancağı hediye etti.

Gül de ziyaretten dolayı teşekkür ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Samsun'un Vezirköprü ilçesini ziyaret etti.

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