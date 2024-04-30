Samsun'da yol verme kavgasında bir kişi silahla yaralandı

Bu sırada olay yerinden geçen Çetinkaya Mahallesi Muhtarı Ahmet Erdem, yaralanan Semih A’yı kendi aracıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan K, Semih A'ya tabanca ile ateş etti.

Alınan bilgiye göre, Çetinkaya Mahallesi'nde araçlarıyla seyir halindeki Semih A. ile Serkan K. arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

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