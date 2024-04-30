Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da yol verme kavgasında bir kişi silahla yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde yol verme kavgasında bir kişi silahla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 23:06 Güncelleme: 30.04.2024 - 23:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da yol verme kavgasında bir kişi silahla yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde yol verme kavgasında bir kişi silahla yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Çetinkaya Mahallesi'nde araçlarıyla seyir halindeki Semih A. ile Serkan K. arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan K, Semih A'ya tabanca ile ateş etti.

        Bu sırada olay yerinden geçen Çetinkaya Mahallesi Muhtarı Ahmet Erdem, yaralanan Semih A’yı kendi aracıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        Olay yerinden kaçan zanlı ise jandarma ekiplerince yakalandı.

        Olayda kullanılan tabanca, şüpheliye ait ahırda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Türkiye önemli rol oynuyor"
        "Türkiye önemli rol oynuyor"
        Eskortla fiyat tartışmasında kardeşini yanlışlıkla öldürmüştü, görüntüleri ortaya çıktı
        Eskortla fiyat tartışmasında kardeşini yanlışlıkla öldürmüştü, görüntüleri ortaya çıktı
        "İsrail sorumsuz çılgınların elinde rehin"
        "İsrail sorumsuz çılgınların elinde rehin"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması
        Kuaför salonuna pompalı saldırı: 2 ölü
        Kuaför salonuna pompalı saldırı: 2 ölü
        34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek
        Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yanlış anlaşılma kurbanı oldu! 6 sanığa indirimli hapis
        Yanlış anlaşılma kurbanı oldu! 6 sanığa indirimli hapis
        Süper Lig'de 34. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 34. haftanın panoraması!
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak

        Benzer Haberler

        Samsun'da otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Samsun'da otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal'dan Vezirköprü Belediye Başkanı seçile...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal'dan Vezirköprü Belediye Başkanı seçile...
        Samsunspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
        Samsunspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal'dan Havza'ya ziyaret
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal'dan Havza'ya ziyaret
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun TSO, Macaristan ile karşılıklı işbirliği ve ticareti artırmak için i...
        Samsun TSO, Macaristan ile karşılıklı işbirliği ve ticareti artırmak için i...