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        Depremde hayat kurtarmak isteyen öğretmenler AFAD'dan eğitim alıyor

        Samsun'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının "100 Bin Destek AFAD Gönüllüsü Projesi" kapsamında, depremde hayat kurtarmak isteyen öğretmenlere eğitim veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 12:20 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:20
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        Depremde hayat kurtarmak isteyen öğretmenler AFAD'dan eğitim alıyor
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        Samsun'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının "100 Bin Destek AFAD Gönüllüsü Projesi" kapsamında, depremde hayat kurtarmak isteyen öğretmenlere eğitim veriliyor.

        Samsun'dan eğitime katılan gönüllü öğretmenler, AFAD İl Müdürlüğünün tatbikat alanında uzmanlardan afet durumunda organizasyon, çadır kurma, arama-kurtarma, psiko-sosyal destek, yangın söndürme, ilk yardım gibi konuları uygulamalı eğitim alarak olası depremlere hazırlanıyor.

        Samsun AFAD İl Müdür Vekili Seyit Ahmet Seldüz, AA muhabirine, AFAD olarak tüm kamu kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara afet farkındalığı eğitimi verdiklerini söyledi.

        Samsun'da il genelinde şimdiye kadar 800 öğretmene "Destek AFAD Gönüllüsü" eğitimi verdiklerini belirten Seldüz, "Tüm kamu kurum kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlara, okullarımızda afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasıyla ilgili farkındalık eğitimleri yapıyoruz. Bu eğitimlerimiz sürekli devam ediyor. Onun yanında yine kurumumuzda Destek Afet Gönüllüsü eğitimleri yapıyoruz." dedi.

        Türkiye'de 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce 10 bin AFAD gönüllü sayısının 24 bine çıktığını belirten Seldüz, "Milli Eğitim Bakanlığı ile AFAD Başkanlığımızın yaptığı protokol ile öğretmenlerimize Destek AFAD Gönüllüsü eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimler ilk yardım, arama kurtarma, psiko-sosyal ve yangın eğitimi olmak üzere 4 konudan oluşuyor." diye konuştu.

        Destek AFAD Gönüllülerinin olası afetlerde bölgede kendilerine yardımcı olduklarına işaret eden Seldüz, "Bu eğitimleri alan öğretmenlerimiz afet bölgesinde bizlere destek hizmet olarak yardımcı oluyorlar. Vatandaşların çadırını kuruyorlar, erzak dağıtımı gibi ihtiyaçlarında yardımcı oluyorlar. Hedefimiz 17 Ağustos'a kadar 2 bin öğretmenimizi Destek AFAD Gönüllüsü yapmak. AFAD Başkanlığı olarak da 17 Ağustos'a kadar 100 bin Destek AFAD Gönüllüsü, 100 bin de arama kurtarma gönüllüsü yetiştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        AFAD olarak kamu kurum ve kuruluşlarının arama-kurtarma ekiplerine de eğitim verdiklerini dile getiren Seldüz, kurumların da olası depremde kendi ekipleriyle arama ve kurtarma faaliyetlerine katıldıklarını dile getirdi.

        - "Burada aldığımız eğitimleri herkesin kesinlikle alması gerektiğini düşünüyorum"

        Mithat Paşa Anadolu Lisesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Burcu Pamuk ise deprem ülkesi olan Türkiye'de her vatandaşın bu eğitimi alması gerektiğini söyledi.

        Depremde neler yapacakları konusunda eğitim aldıklarını anlatan Pamuk, şunları kaydetti:

        "AFAD'la ilgili eğitim almaya geldik. Çok da keyifli ve güzel geçiyor. Bilmediğimiz, görmediğimiz aletleri öğreniyoruz. Nasıl kullanacağımızı, deprem anında nasıl birlik olunacağını ve nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili bilgi alıyoruz. Çok da donanımlı güzel bir ekipleyiz şu anda. Hiltiyi denedim, biraz ağır. Gerçekten yapan kişilerin işleri zor. Umarım kullanmak hiç kimseye nasip olmaz ama deprem ülkesindeyiz ve daha çok yeni bir deprem atlattık. Ne zaman da yaşayacağımız belli değil. O yüzden bütün bu burada aldığımız eğitimleri herkesin kesinlikle alması gerektiğini düşünüyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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