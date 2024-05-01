Depremde hayat kurtarmak isteyen öğretmenler AFAD'dan eğitim alıyor

Samsun'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının "100 Bin Destek AFAD Gönüllüsü Projesi" kapsamında, depremde hayat kurtarmak isteyen öğretmenlere eğitim veriliyor.

Samsun'dan eğitime katılan gönüllü öğretmenler, AFAD İl Müdürlüğünün tatbikat alanında uzmanlardan afet durumunda organizasyon, çadır kurma, arama-kurtarma, psiko-sosyal destek, yangın söndürme, ilk yardım gibi konuları uygulamalı eğitim alarak olası depremlere hazırlanıyor.

Samsun AFAD İl Müdür Vekili Seyit Ahmet Seldüz, AA muhabirine, AFAD olarak tüm kamu kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara afet farkındalığı eğitimi verdiklerini söyledi.

Samsun'da il genelinde şimdiye kadar 800 öğretmene "Destek AFAD Gönüllüsü" eğitimi verdiklerini belirten Seldüz, "Tüm kamu kurum kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlara, okullarımızda afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasıyla ilgili farkındalık eğitimleri yapıyoruz. Bu eğitimlerimiz sürekli devam ediyor. Onun yanında yine kurumumuzda Destek Afet Gönüllüsü eğitimleri yapıyoruz." dedi.

Türkiye'de 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce 10 bin AFAD gönüllü sayısının 24 bine çıktığını belirten Seldüz, "Milli Eğitim Bakanlığı ile AFAD Başkanlığımızın yaptığı protokol ile öğretmenlerimize Destek AFAD Gönüllüsü eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimler ilk yardım, arama kurtarma, psiko-sosyal ve yangın eğitimi olmak üzere 4 konudan oluşuyor." diye konuştu.