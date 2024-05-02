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        Samsun 8. İnşaat Fuarı açıldı

        TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından düzenlenen "Samsun İnşaat Fuarı" 8. kez kapılarını ziyaretçilere açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 14:32 Güncelleme: 02.05.2024 - 14:32
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        Samsun 8. İnşaat Fuarı açıldı
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        TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından düzenlenen "Samsun İnşaat Fuarı" 8. kez kapılarını ziyaretçilere açtı.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılışında inşaat sektöründe malzemelerin güvenli olmasının çok önemli olduğunu anlattı.

        Tavlı, şöyle konuştu:

        "İnşaat Fuarı, Karadeniz Bölgesi'nin ticarete açılan şehri Samsun'a, bölgemize, ülkemize hayırlı olsun. Fuardaki firmaları gördüğümüzde sadece inşaat fuarı değil, teknoloji yapı fuarı olduğunu görüyoruz. Güvenlik standardı yüksek yapı malzemelerinin ve dünya çapındaki firmaların ülkemizde üretim yapması sektör açısından son derece anlamlı. Güvenli yapı malzemesi yapan firmalara teşekkür ediyorum. İnşaat sektöründe malzemelerin güvenli olması çok önemli. Fuarın firmalara ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum."

        TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Gökalp Gökdemir ise fuara 31 ülkeden 2 bin üzerinde sektör temsilcisinin katıldığını söyledi.

        8. kez düzenlenen Samsun İnşaat Fuarı'nın artık rüşdünü ispatladığını dile getiren Gökdemir, Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere İzmir'den, İstanbul'dan ve birçok kentten katılımcı olduğunu belirtti.

        İnşaat sektörüyle ilgili akıllı bina sistemleri, otomasyon sistemlerinden, inşaat malzemelerine kadar çok çeşitli ürünün bulunabileceği bir fuar düzenlediklerini aktaran Gökdemir, "31 farklı ülkeden 2 binin üzerinde ziyaretçi fuarımıza katılıyor. Bu çok önemli bir sayı." dedi.

        Gökdemir, "Bunun dışında TÜYAP'ın yurt dışındaki ofisleri aracılığıyla yaptığımız nitelikli alım heyeti çalışmaları sonucunda Gürcistan başta olmak üzere Balkan ülkelerinden Kafkas ve Orta Doğu ülkelerinden nitelikli alım heyetlerini de fuarımızda ağırlayacağız. Fuarda seminerler düzenlenecek. Seminerlerimizin güvenli yapılar ve sağlıklı yapılar ana başlığında uzmanlar tarafından çok önemli konularda bilgilendirmeler yapılacak." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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