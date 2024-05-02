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        Samsunlu öğrenciler çalışmalarını sahneliyor

        Samsun'un Asarcık ilçesinde öğrenciler, eğitim-öğretim yılı içerisinde 16 başlık altında gerçekleştirdikleri çalışmalarını Mayıs ayı boyunca sahneleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 22:31 Güncelleme: 02.05.2024 - 22:31
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        Samsunlu öğrenciler çalışmalarını sahneliyor
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        Samsun'un Asarcık ilçesinde öğrenciler, eğitim-öğretim yılı içerisinde 16 başlık altında gerçekleştirdikleri çalışmalarını Mayıs ayı boyunca sahneleyecek.

        “Asarcık'ta Eğitim Günleri” projesi kapsamında 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başında öğrenciler, “şairliğim-yazarlığım tuttu, kitabım sahnede”, “geleceğin meslekleri”, “sosyal medya aile-ahlak-kültür biri bizi gözetliyor”, “yapay zeka”, “tarihe yön veren liderler”, “uzak mı kalsak yakın mı olsak”, “eski Türkçemiz konuşursa”, “bilimin ışığında SİHA, İHA, uzay, ay, güneş”, “güneş doğudan doğar”, “başarmak”, “20 yazar 20 eser”, “kadim şehirler-mabetler”, “bilmece, bulmaca, deyimler, atasözleri”, "meslek tanıtımları", “7 bölge 7 şehir”, ve “geri dönüşüm” başlıkları altında çalışma yürüttü.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdil, “16 ayrı başlıkla sene başından Mayıs ayına kadar okullarımızda yapılan çalışmalar öğrencilerimiz tarafından ay boyunca İlçe Gençlik Merkezimizde sahne performansı şeklinde sunulacaktır. 16 ayrı okulla sahne programı şeklinde düzenlenen ''Eğitim Günleri'' projemizde öğrencilerimizin araştırma, inceleme ve gözlem yaparak öğrenme davranışlarının gelişmesinin yanı sıra özgüvenlerinin, sorun çözme, çözüm üretme, iletişim ve sorumluluk alma becerilerini de artırmalarını hedefledik. İlk gösterimimiz Emirmusa Ortaokulu tarafından 'Tarihe Yön Veren Liderler' konu başlığı ile 7 Mayıs'ta başlıyor. Programımızın tamamını kendi sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaşım yaptık. Tüm okullarımız, kamu çalışanları ve Asarcık halkımızı projemizin gösterimlerine davet ediyorum.” dedi.

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